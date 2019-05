Тереза Меј открила када тачно подноси оставку (ВИДЕО)

Послије скоро три године кризног премијерског мандата, Мејова се састала с моћном конзерветивном групом "Комитет 1922", која, како наводи Ројтерс, има моћ да постави или уклони премијера.

Мејова ће остати на функцији за вријеме унутарстраначких избора Конзервативне партије који трају око шест недјеља.

Изборна трка конзервативаца ће вјероватно почети 10. јуна, послије посјете предсједника САД Доналда Трампа Британији.