Пакистан: Експлозија у џамији — има погинулих (ФОТО/ВИДЕО)

У петак је током молитве у џамији Рехманиjа у граду Квета у пакистанској области Паштунабад дошло је до експлозије, јавља "Данија њуз".

Најмање двије особе су погинуле, а 12 је претрпјело тешке повреде током јаке експлозије, наводе локални медији позивајући се на званичне изворе.

Once again sad news from #Quetta. Blast during the Friday Prayers at Rehmania Mosque, Pashtunabad.

Prayers for the martyrs and victims along with their families. #QuettaBlast pic.twitter.com/L1GSM2A0Qo