Јовић и Костић у идеалном тиму Бундеслиге (ФОТО)

Чланови Ајнтрахта из Франкфурта били су кључни дио екипе која је на крају, поред бриљантне сезоне, остала без Лиге шампиона, али успјела да се "дочепа" Лиге Европе.

Франкфурт је на крају шампионата био седми, док је титула још једном припала Бајерну из Минхена.

Најбољи стријелац првенства Роберт Левандовски (22 гола) нашао се у идеалном тиму, али ту није било мјеста за Пака Алкасера (18), Андреја Крамарића (17) и Воута Вегхорста (17).

Јовић је бундеслигашку сезону завршио са 17 голова и шест асистенција, док је његов репрезентативни колега Костић на крају имао шест погодака и 11 асистенција.

Чак четири фудбалера Ајнтрахта нашла су се у најбољих 11, поред Филипа и Луке то су били голман Кевин Трап и штопер Дани да Коста. Шампион Бајерн је имао "само" два, колико и вицешампион Дортмунд и четвртопласирани Леверкузен. Једна позиција припала је Лајпцигу.

Идеалан тим Бундеслиге за сезону 2018/19:

Трап (Ајнтрахт) - Кимих (Бајерн), Да Коста (Ајнтрахт), Халстенберг (РБ Лајпциг) - Костић (Ајнтрахт), Ројс (Дортмунд), Хаверц (Леверкузен), Санчо (Дортмунд) - Јовић(Ајнтрахт), Левандовски (Бајерн), Брант (Леверкузен).

The votes have been counted, this is your @Bundesliga_EN Team of the Season! Available in #FUT from 6 pm UK. #BLTOTS #TOTS pic.twitter.com/EBQhyh4alD