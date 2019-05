Холандија: Судија постигао гол, па га признао (ВИДЕО)

Харкемас Бојси су примили гол у тренутку када су већ водили 3:1, а судија је имао кључну улогу.

Он се послије гужве у казненом простору нашао пред голом Харкемасеа и када се лопта одбила до њега, он је, умјесто да проба да се помјери, направио чудан покрет као да је "ударио" лопту у гол.

Лопта је завршила у мрежи, а судија је убрзо показао рукама према центру и није поништио погодак који је сам постигао.

Невјероватно, али истинито!

WOW: Referee slots one home from 5 yards and allows the goal to stand...



(@HarkemaseBoys)pic.twitter.com/ShRrHeFqRj