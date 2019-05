Делегација Универзитета у Бањалуци посјетила Кину (ФОТО)

Делегација, коју су чинили Горан Латиновић, проректор за научноистраживачки рад и развој и Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука, боравили су у Шангају од 18. до 23. маја.

Представници Универзитета у Бањалуци разговарали су са Цуи Јонгом, представником Ђиангсу универзитета из Џенђианга, и његовом сарадницом Драганом Остић, менаџером у Канцеларији за међународну сарадњу Ђиангсу универзитета, која је иницирала састанак и потписивање Меморандума о разумијевању између два универзитета.

Ђиангсу универзитет основан је 1902. године, има око 2.000 наставника, сарадника и истраживача и око 34.000 студената на око 200 студијских програма. Овај универзитет посебну пажњу придаје повезивању науке и привреде, па су нарочито заступљени студијски програми из техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских наука.

Представнике бањалучког Универзитета у Источнокинеском универзитету за политичке науке и право у Шангају, примили су Чен Џингјинг, проректорка, Ни Тије, декан Факултета криминалистике, Ванг Веићуан, декан Факултета политичких наука и јавне управе, и Ма Ли, замјеник директора Центра за међународне односе.

Након прошлогодишњег потписивања Меморандума о разумијевању, два универзитета потписали су Споразум о размјени академског особља и студената, који треба да конкретизује успостављену сарадњу.

Разговарано је о начинима унапређења сарадње и у другим областима, односно о учешћу наставног особља у заједничким научним пројектима и конференцијама, посебно у области безбједносних студија.

Источнокинески универзитет за политичке науке и право у Шангају основан је 1952. године, има око 1.300 наставника и сарадника и око 18.000 студената на преко 40 студијских програма.

Овај универзитет посебно развија студијске програме из друштвено-хуманистичких наука - право, политикологију, јавну управу, безбједносне науке и криминалистику, социологију, социјални рад, новинарство, економију, кинески језик и књижевност, стране језике, али и информатику и рачунарство.

Представници Универзитета у Бањалуци посјетили кампусе Чангнинг и Сонгђианг.

На крају посјете, Латиновић је одржао кинеским студентима предавање на тему "The Foreign Policy of Yugoslavia during the Cold War (1945-1991)", саопштено је из Универзитета у Бањалуци.