Најскупља утакмица у историји - Енглеска спремна за спектакл

Ријеч је о дуелу који ће одиграти Астон Вила и Дерби каунти за улазак у Премијер лигу, а процјењује се да ће побједник овог сусрета у случају преживљавања једне сезоне у елити инкасирати око 400 милиона евра!

Побједник овог меча на Вемблију ће за почетак освојити чек са 200 милиона.

- Ово није нормална утакмица, знамо сви то и свјесни смо. Моји играчи ће имати шансу да уђу у историју и постану легенде клуба - рекао је тренер Астон Виле Дин Смит.

С друге стране, биће присутан Френк Лампард и његов Дерби који је први дио првенства завршио са два бода мање од пете Астон Виле.

- Играчима ћу рећи да уживају у утакмици. Вриједност меча је нешто на шта ја не могу да утичем. Играо сам много финала и великих утакмица у којима нисам уживао. Не желим да се мојим играчима догоди иста ствар - рекао је легендарни Лампард.

Ако нешто иде на руку Астон Вили, то су два меча која је одиграла против Дербија и оба пута славила, једном са 3:0, а други пут са 4:0.

Утакмица на Вемблију игра се данас поподне.

