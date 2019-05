РГ: Ђоковић рутински до прва два сета против Хуркача (ТЕКСТУАЛНИ ПРЕНОС)

Новак Ђоковић (2) 6 6 5

Хуберт Хуркач (0) 4 2 2

Још два експресна гема Ђоковића, и по свему судећи крај је веома близу. Одлична партија на старту Роланд гароса за свјетског броја један, све је функционисало као у бајци.

Хуркач задржава свој сервис, чини се да је Ђоковић фокусиран на свој сервис, да што прије заврши меч.

Иста мета, исто одстојање! Новак не попушта, брзо долази до 3:1.

Узима и Хуркач коначно свој гем. Смањује водство Ђоковића на 2:1 у трећем сету.

Поново одличан гем и водство Новака 2:0. Све ближи крај....

Одмах брејк на старту трећег сета! Новак сада има све у својим рукама, два сета и брејк предности за, чини се, сигуран пласман у наредну рунду.

Лаган сервис гем за 2:0 у сетовима! Све полази од руке српском асу, који је веома близу пласмана у друго кола. Рекли би много ништа, што није очекивано, навикао нас је Ноле на много тога.....

Поново брејк, Новак враћа предност два брејка и сервираће за сет! И Пољак је ужасно лош гем завршио дуплом сервис грешком, баш као и Новак у претходном гему.

Први изгубљен сервис у мечу за Ђоковића. Лош сервис гем, зачињен и дуплом сервис грешком отишао је на страну Пољака, који враћа један брејк, али нема панике, предност је још увијек на страни Новака.

Као да нема краја Новаковој серији! Четврти гем у низу, два брејка предности, послије 14 минута игре у другом сету, по свему судећи преломио га је у своју корист.

Наставља свјетски број један у истом ритму. Лагано долази до трећег гема у низу. Разлика у квалитету је огромна, само је питање колико ће Новак "гристи".

Ево брејка! Предосјетили смо, Новак је изузетно мотивисан, дошао је до три везане брејк лопте, користи другу, и поново враћа предност на своју страну, сада је 2:1.

Узвраћа и Новак! Без изгубљеног поена изједначава у другом сету. Можда сада слиједи напад на брејк....

Почетни гем другог сета трајао је само 60 секунди! Одлично је сервирао Хуркач и долази до првог водства у мечу.

Пала је и прва просидба на терену Филип Шатрије! Погледајте у видео прилогу шта се дешава на трибинама, док Ноле крчи пут ка надамо се новом трофеју.

