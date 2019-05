Званично: Вориорси без Дурента у првом мечу финала

Дурент био је под знаком питања за велико финале, а стратег актуелног шампиона у понедјељак вече потврдио је да неће рачунати на њега на старту серије.

Кошаркаш Вориорса повриједио је лист десне ноге у дуелу са Хјустон Рокетсима и пропустио је остатак те серије, као и дуел у финалу Запада против Портланда.

Kevin Durant is officially not playing in Game 1, Kerr says. DeMarcus Cousins is questionable.