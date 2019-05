Навијачи се опраштају од Никија Лауде (ФОТО)

Троструки шампион "формуле 1", нарочито упамћен по повратку послије тешке несреће 1976. године, када је тешко опечен, умро је прошле седмице у 70. години.

Чланови Лаудине породице унијели су јутрос његов ковчег у готску катедралу. Његова супруга Бригит и два сина поставили су Лаудину црвено-бијелу кацигу на ковчег у средишту катедрале.

Током дана биће одржана приватна миса којој ће присуствовати и легенде "формуле 1" из прошлости и садашњости, укључујући Алана Проста, некадашњег Лаудиног тимског колегу у екипи "Мекларен".

Кратке говоре током службе одржаће некадашњи аустријски тркачки возач Герхард Бергер, филмска звијезда аустријског поријекла Арнолд Шварценегер, аустријски предсједник Александер Ван дер Белен и недавно смијењени канцелар Себастијан Курц.

Лауда ће бити сахрањен током дана.

