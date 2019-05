Мексико: Судар аутобуса и камиона, 21 мртав (ФОТО)

Деветнаест особа је погинуло на лицу мjеста, а двijе су подлегле повредама, рекла је начелница цивилне заштите Гвадалупе Осорно.

Аутобус је превозио ходочаснике.

A truck and a bus carrying passengers back from a pilgrimage to a Catholic shrine crashed and burst into flames in eastern Mexico, killing at least 21 peoplehttps://t.co/mBZ6iTumzR pic.twitter.com/KPSv8JcIc2