Ђоковић на сет до побједе против Лаксонена (ТЕКСТУАЛНИ ПРЕНОС)

Обојица тенисера освајају по свој сервис, али сада је Ђоковић на корак до тријумфа.

Какви винери Ђоковића, већ је 4:2, још два гема до трећег кола....

Лаксонен смањује на 3:2, Новак сервира, и чини се да је фокусиран да што прије заврши меч.

А, Новак без пардона и даље! Без по муке осваја свој гем, за 3:1.

Лаксонен прекида серију Новака од три узастопна гема, за смањење водства на 2:1 у трећем сету. Лајовић освојио и други сет, идентичним резултатом 6:3, 6:3.

Нова потврда брејка, Ђоковић све ближе убједљивом тријумфу. Лајовић сервира за водство од 2:0.

Одличан почетак и трећег сета. Ђоковић прави брејк, чини се да је потпуно сломио Финца са пасошем Швајцарске.

Ђоковић ријешава свој сервис гем. Има водство од 2:0 у сетовима и на најбољем је путу да оствари лаку побједу. Надвили су се тамни облаци над Паризом, пријети киша, можда је и вријеме да Новак што брже заврши меч....

Брз гем Лаксонена за о(п)станак у у другом сету, али сада сервира најбољи играч планете.

Ђоковић потврдио брејк, и налази се на гем од другог сета. И Лајовић прави брејк, има сет и брејк предности. На помолу нови успјешан дан српског тениса у Паризу....

Трећи брејк за редом! Новак опет има предност, има сет у својим рукама и водство од 4:3 уз сервис.

Ужасан гем Ђоковића. Без освојеног поена на свој сервис, Лаксонен прави брејк и поново је егал у трећем сету. Лајовић је дошао до првог сета, ријешио га је са 6:3.

Ево брејка! Био је то дуг гем, чак четири брејк лопте спасио је Лаксонен, али није могао и пету! Швајцарац је дефинитивно ушао у ритам меча, пршти на све стране, али важно да Ђоковић и даље контролише све...

Новак заиста импресивно сервира. Противник за сада није био нити близу потенцијалне брејк лопте. Нека тако и остане....У међувремену је стартовао и меч другог српског представника Душана Лајовића са домаћим представником Елиотом Беншротијем. Дуци има брејк пррдности, води 4:2.

Лаксонен и даље непопушта у другом сету. Опустио је руку, долази и до другог гема, али то је још увијек далеко од драматичног за Ђоковића, који има велику подршку на овом мечу. У ложи "Сузан Ленглена" налазе се Новакова жена Јелена, њена мајка, тренери Марјан Вајда и Фил Грич, Горан Ђоковић, брат Ђорђе Ђоковиц, Едуардо Арталди, Елена Капиларо, а у публици је и српски фудбалер Миралем Сулејмани.

Са два аса свјетски број један лако долази до изједначења, сада је 1:1.

