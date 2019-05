Џумхур тешко повриједио раме у дублу са Крајиновићем (ВИДЕО)

Дамир Џумхур је незгодно пао на десно раме приликом покушаја да врати један ударац, те доживио повреду због које је вјероватно завршио сезону.

- Десило се нажалост најгоре. Имао сам несрећу да незгодно паднем, док сам са обје руке држао рекет, тако да нисам успио да ублажим пад. Вијести су лоше, али надам се да ће опоравак трајати краће од предвиђеног и да сезона није до краја изгубљена - рекао је Џумхур.

У тренутку Џумхурове повреде, Србин и тенисер из БиХ су водили 5:4 против Џоа Солзберија и Раџива Рама.

Американац и Британац индијског порекла ће у наредном колу играти са домаћим представницима Енком Кокоом и Тристаном Ламазином.

Just a quick update on my retirment today in doubles match. 2 ligaments broken and contusion of shoulder bone after falling on court. Too early to say how long I will be off court but it could take up to 6 weeks. Will keep you posted. Thank you for your support Zelim da vas kratko obavijestim o danasnjoj predaji u mecu parova. 2 ligamenta su pukla uz kontuziju kosti ramena nakon pada na terenu. Jos je prerano reci kolika ce biti pauza ali bi mogla trajati i do 6 sedmica. Obavijestavacu vas. Hvala na podrsci

A post shared by Damir Dzumhur (@damirdzumhur) on May 30, 2019 at 12:47pm PDT