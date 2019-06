У нападу у Вирџинији убијено најмање 12 особа (ФОТО/ВИДЕО)

Полиција је саопштила да је у питању радник локалне администрације у Вирџинија Бичу који је насумице пуцао по бившим колегама и грађанима који су се затекли у згради.

Био је наоружан пиштољем калибра 45 са пригушивачем. У полицији кажу да је имао спремне бројне оквире са муницијом које је мијењао током убилачког похода.

Очевидац Шила Кук је рекла да су чули пуцњаву, али да нису знали да је нападач у непосредној близини.

- Само Богу могу да захвалим што су нас обавијестили на вријеме, јер да је прошло само још десетак минута, и ми бисмо настрадали - рекла је Шила.

Virginia Beach shooting: 12 killed after city worker opens fire at colleagues



Media captionVirginia Beach witness: ‘We barricaded the door'

