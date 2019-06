Ливерпул владар Европе! (ВИДЕО/ФОТО)

Мало ко је очекивао на стадиону "Ванда Метроплитано" да ће побједник дуела бити ријешен већ у првом минуту!

Мане је центрирао, а лопта је у руку погодила Мусу Сисока. Играло се минут и 48 секунди када је Салах погодио мрежу "пјеваца", и то је други најбржи погодак у историји финала Лиге шампиона.

