У идеалном тиму Лиге шампиона – Меси, Роналдо и Тадић! (ФОТО)

Какав част и признање за српског репрезентативца! Тадић је имао феноменалну сезону у којој је био један од најбољих фудбалера Ајакса са којим је дошао на корак до финала Лиге шампиона.

Сјајни крилни играч је на 18 мечева у елитном европском такмичењу постигао девет погодака, а памтиће се партија против Реал Мадрида када је готово сам уништио одбрану прошлогодишњег првака Старог континента.

#UCL Squad of the Season 2018/19



UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... pic.twitter.com/OTCmSlp8KF