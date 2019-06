Рукомет: Вардар шампион Европе (ВИДЕО)

Македонски тим је направио другу сензацију на завршном такмичењу у Келну, пошто је у полуфиналу претходно савладао Барселону.

У финалу је шест голова за Вардар постигао Фереира Мораеш, пет је уписао Иван Чупић, а на другој страни је Кентин Мае шест пута савладао голмане тима из Скопља.

