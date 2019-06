Израел ракетирао сиријску војну базу, једна особа погинула (ВИДЕО)

На снимцима које су објавили медији види се пожар, експлозија, као и могући удар ракете, а такође дејство сиријске противваздушне одбране.

Како је изјавио сиријски војни извор за Спутњик, у ракетном нападу погинула је једна особа, још двије су рањене, а оштећена је и инфраструктура аеродрома. Према ријечима саговорника агенције, сиријска противваздушна одбрана одбила је напад уништивши двије ракете.

У недјељу је израелска војска саопштила да је напала двије артиљеријске и једну противваздушну батерију као одговор на гранатирање са сиријске територије. Ваздушни напади на положаје сиријских трупа нанесени су након лансирања двије гранате у правцу Голанске висоравни која је под израелском контролом. Агенција САНА саопштила је да је у гранатирању погинуло три, а рањено седам војника.

The first video of the #Israeli Air Force missile attack on the base of the #T-4 in the #Syrian province of #Homs.

Reported on the interception of several #missiles by air defense forces, the destruction of warehouses in the territory of the base and the death of a Syrian soldier pic.twitter.com/gfV1cD5n1V