Трамп стигао у Лондон (ВИДЕО)

Послије велике церемоније добродошлице у Бакингемској палати и разговора са краљицом, Трамп ће попити традиционални енглески чај са принцом Чарлсом.

За увече је предвиђен свечани државни банкет.

У оквиру посјете Европи, амерички предсједник ће учествовати на комеморацији поводом 75. годишњице Дана Д, на Нормандијско-америчком гробљу у Француској, као и на другим комеморативним скуповима који ће тим поводом бити одржани на обје стране Ламанша.

Планирана је и Трампова прва званична посјета Ирској.

