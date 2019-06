Пуцњава у Аустралији, убијено четворо (ВИДЕО)

До пуцњаве је дошло око 18 сати по локалном времену. Полиција је ухапсила једну особу.

Претпоставља се да је нападач имао помагача. Пуцало се на више мјеста у граду који је затим био затворен на сат времена.

At least 4 dead in Darwin CBD shooting, multiple crime scenes across the city with one man arrested here. We are hearing he entered a motel with a pump action shotgun @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/6SMnyCusuy