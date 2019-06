Експлозије током снимања најновијег "Џејмса Бонда", има повријеђених

Инцидент се догодио у Пајнвуд студију у Бакингхемширу, а због њега је снимање у потпуности прекинуто, преноси британски Сан.

Како се наводи, једна особа је озбиљно повријеђена након експлозије која је уништила дио крова и барем пет пројекцијских платна у комплексу вриједном више милиона фунти.

На сету филма су тестирани реквизити потребни за сцену експлозије у лабораторији када се догодио споменути инцидент.

Према ријечима једног извора на сету је настао потпуни хаос након што је разнесен дио крова и нека пројекцијска платна која су се налазила на позорници.

Почетком маја је снимање 25. филма о агенту Џејмсу Бонду такође заустављено јер је главни глумац Данијел Крејг (51) повриједио ногу.

