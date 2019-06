Прогноза Акјуведера за љето: Паклене врућине, а Балкан "ће платити цијену" (ФОТО)

Наиме, како пише хрватски портал Експрес, Акјуведер за љето ове године у Европи предвиђа да ће оно бити изразито топло, ако не и са опасним продорима "жестоких олуја". У извјештају се наводи и да ће се подручје дуготрајне врућине протезати од Португала и Шпаније до Пољске и Мађарске.

- Врућина ће бити дуготрајнија него прошлог љета када су рекордне температуре мјерене у дијеловима Португала, Белгије, Холандије, Њемачке и Скандинавије, али су трајале, генерално, око седам дана - написао је Ерик Лестер, један од Акјуведерових метеоролога.

Он је навео да се температуре више од 38 степени Целзијуса могу очекивати на потезу од сјеверне Француске, Белгије, Холандије, према Пољској, Словачкој и Мађарској.

Други метеоролог Метеоролог Тајлер Ројс каже да би се температуре више од 40 степени могле очекивати у дијеловима источне и јужне Француске, а да ће најгоре бити у Португалу и Шпанији, гдје је могуће да "зареда" неколико дана с температурама од 43 степена па и више. Ипак, тропске врућине неће захватити цијелу Европу.

Једно од њих је Скандинавија. Врућине не би требало да буду несносне ни на Балкану, али уз врло "гадну цијену": на потезу од Грчке све до Србије и Румуније на сјеверу, те Бугарске на истоку, предвиђају се грмљавинске олује.

- Ове олује донијеће бројне громове, поплаве и разорне вjетрове с градом. Најснажније олује биће у стању да створе торнада - рекао је Ројс.

