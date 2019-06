Експлозија на југу Шведске, има повријеђених (ФОТО)

Портпаролка болнице у Линкопингу рекла је да јој није познат тачан број повријеђених, али да је више људи превезено у болницу, преноси Ројтерс.

Наводи се да се на лицу мјеста налази 20 амбулантних возила и да су јединице за детонирање на путу.

- Била сам у купатилу када сам примијетила да се цијела кућа тресе, подсјећало је на грмљавину - рекла је Понтус Јохансон која живи у блоку преко пута.

Шведски радио извјештава да је велика експлозија уништила прозоре и балконе на петоспратници и оштетила више других зграда.

- Било је хаотично, на мјесту догађаја налази се велики број полицајаца - рекла је Бодил Кутамар из локалног здравственог центра.

Terrorist attack where Iive, I woke up and my neighborhood is destroyed. No words, in shock and tears. I'm ok for now pic.twitter.com/7uhJunok1M