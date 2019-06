Жена која је узвикивала "нацистички олошу" Трамповом присталици, дала отказ под притиском петиције (ФОТО)

Међу десетинама хиљада демонстраната у Лондону нашло и неколико храбријих Трампових присталица. Један од њих био је и просиједи старији мушкарац који се није баш најбоље провео у друштву људи које је назвао "љевичарима".

Иако је тврдио да својим појављивањем на протесту једноставно штити демократију, противници Трампове политике то нису тако видјели. Штавише, дотични се господин нашао на мети више љутитих протестаната па су тако према њему прво полетјеле увреде, потом и милкшејк, а када је кренуло нагуравање морала је интервенисати и полиција.

A milkshake is thrown at a pro-Trump supporter during a rally against President Trump in London: https://t.co/uHwRQX0IXX @ClodaghKilcoyne pic.twitter.com/UCDypaicqP