РГ: Надал први финалиста (ВИДЕО)

По сетовима је било 6:3, 6:4, 6:2. Меч је трајао два часа и 29 минута.

На тај начин Шпанац је повећао предност у међусобним мечевима на 24:15.

Иако је Федерер пружио достојан отпор, поготово у прва два сета, ипак за све се на терену питао Надал, који је тако добио прилику да се бори за 12 трофеј у Паризу, што је апсолутни рекорд на било којем Грен слем турниру. Цијели меч игран је по веома јаком вјетру, који је сметао обојици тенисера, али очигледно Надалу много мање.

Доминирао је краљ шљаке у свим сегментима игре, имао је чак и више директних поена (33:25), али и мање неизнуђених грешака (19:34), док су у ас ударцима били поравнати (3:3).

Ривал Надалу у великом финалу биће побједник меча између Новака Ђоковића и Доминка Тима.

22 not out!@RafaelNadal secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…



