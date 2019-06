Kвалификације за Еуро: Србији пријети бламажа у Украјини (УЖИВО)

УКРАЈИНА 5

СРБИЈА 0

75 - Конопљанка стиже до свог другог, а за домаћина петог поготка.

59 - Мрежу Дмитровића погађа и Јеремчук. У главама фудбалера Србије је само како привести ову утакмицу за заборав крају.

53 - Крстајић у ватру убацује Митровића, а из игре излази Пријовић.

46 - Потоп се наставља! Конапљанка у 37. секунду наставка доноси Украјини великих 3:0.....

45 - Крај очајног полувремена за Србију. Украјинци воде 2:0, максимално су искористили "црну рупу" у игри Србије, постигли два поготка, а могли још толико.

31 - Пријети Украјина са свих страна. Игра Србије распала, Дмитровић је спасио своју мрежу, пожутио је Спајић. Може ли Србија дочекати полувријеме само са минус 2...

28 - Само за два минута Србија се распала! Циганков два пута матира Дмитровића. Украјинци имају чини се капиталну предност....

25 - Распламсала се битка у Лавову. Украјинци два пута опасно запријетили, али Дмитровић сигуран на голу.

14- Још једном у одличној прилици нашао се Пријовић, али у посљедњем тренутку неко је изблокирао његов покушај. На крају само корнер за Србију.

9 - Прилика за Пријовића, али ударац са 12 метара из полуволеја завршава у вањској мрежи.

6 - У уводним минутама домаћин опаснији. Србија се брани, и чека позицију за контранапад.

1 - Почео је дуел у Украјини....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Украјинци из два сусрета имају четири освојена бода и налазе се на челу Групе Б квалификација, док је Србија у једнином мечу одиграла неријешено у Португалији.

Final training of the Ukraine national team at the Arena Lviv before the UEFA Euro 2020 qualifier vs Serbia.https://t.co/ADBl84NhjR pic.twitter.com/HItfhEuRvp