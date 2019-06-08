Обиљежавање 27 година од формирања Зворничке бригаде

У Зворнику ће данас бити обиљежено 27 година од формирања Зворничке бригаде Војске Републике Српске, најављено је из градске Борачке организације.

Према програму обиљежавања, након посјете Спомен-соби, у 11.30 часова код зворничког централног споменика за 1.080 погинулих бораца у одбрамбено-отаџбинском рату биће служен помен, те положени вијенци.

Након тога предвиђено је обраћање бивших команданата Зворничке бригаде.

По завршетку овог дијела програма организовано је дружење демобилисаних бораца, уз војнички ручак.

Зворничка бригада изгубила је у Одбрамбено-отаџбинском рату 538 бораца, 32 су нестала, док је 1.800 рањено, од којих су 1.100 ратни војни инвалиди.