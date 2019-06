Стотине хиљада на протестима у Хонгконгу, бибер-спрејем на демонстранте (ВИДЕО)

Полиција је употребила бибер-спреј, када су стотине демонстраната покушале да се пробију кроз кордон полиције до зграде парламента.

Највећи протест у Хонгконгу од 2003. године надгледа више од 2.000 полицајаца.

An estimated 1,030,000 people took part in Hong Kong demonstrations against proposed extradition law https://t.co/JvBZBetery pic.twitter.com/lfym5oKwJ7