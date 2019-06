Тони Паркер завршио каријеру (ФОТО/ВИДЕО)

Паркер је недавно напунио 37 година и одлучио је ставити тачку на двадесетогодишњу каријеру.

– Одлучио сам се опростити од кошарке, ово је било невјероватно искуство. Никада нисам могао ни у најлуђим сновима сањати да ћу постићи све ово што сам постигао у НБА лиги и са репрезентацијом Француске. Хвала мојој породици, пријатељима, саиграчима, тренерима и свим навијачима широм свијета на подршци коју су ми увијек пружали – написао је Паркер у поруци на друштвеним мрежама.

