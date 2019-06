Жесток окршај Дачића и приштинске делегације (ВИДЕО)

Он је по изласку из сале наставио расправу са амбасадорком тзв. Косова у УН Фљором Читаку због њене приче о вјековном угњетавању Албанаца на Косову и Метохији као и прослављање 20 година "ослобођења".

Вијест о томе пренијела је управо Шитаку, која је на свом Твитер налогу објавила да је по завршетку сједнице СБ УН српски министар спољних послова викао на њу и на приштинску делегацију и вређао их.

- Послије данашњег засједања СБ УН, док сам разговарала са делегацијама САД и Велике Британије, српски министар спољних послова је дошао до мене вичући и вређајући мене и косовску делегацију - објавила је Читаку на свом Твитер налогу.

- Ти са којима сједиш су ваши колонизатори - цитира Читаку Ивицу Дачића.

На снимку који је испод тог коментара сама Читаку објавила на Твитеру, види се да јој Дачић са неколико метара удаљености каже: "ти, што сједиш с њима су твоји колонизатори".

Тај Дачићев коментар односио се заправо на говор Читаку на сједници СБ УН, а у коме је она рекла да је у случају Србије и тзв. Косова ријеч о деколонијализацији.

Дачић је послије седнице СБ УН рекао да га је фрапирала та лаж Читаку.

- Колико неко треба да нема стида да у СБ пред великим колонијалним силама које су имале своје колоније широм свијета, и пред афричким, јужноамеричким и азијским земљама које су се ослобађале од колонијализма користите један такав израз, а да вас није срамота, то је чист безобразлук - рекао је Дачић за РТС.

Он је позвао Читаку да докаже да су албански споменици на Косову постојали у 13. и 14. вијеку.

- Када ми донесе један историјски споменик албанског поријекла из 13. или 14. вијека са Косова. Када покаже један споменик из тог периода, онда бих могао да кажем да су Албанци ту били у то вријеме. Али рећи за Србе да су колонизатори, да су владали а не живјели на Косову, то је безобразлук - рекао је Дачић.

#TrueStory



After today’s #UNSC session on #Kosovo, as I was speaking with the #US & #UK delegations, the Serbian FM came after me shouting, spewing insults towards me & the #Kosovo delegation



“The ones you are sitting with are your colonizers” he said (referring to #USA & #UK) pic.twitter.com/HBRa6bfO7I