Рајчевић у Анкари о раду институција у ери дигиталне економије (ФОТО)

- Проблеми са којима се суочавају сви државни органи у овом дијелу свијета су везани за споро прилагођавање потребама грађана и привреде у ери дигиталне економије. Данас и сутра ћемо имати прилику да чујемо неке од експерата који ће говорити о својим искуствима у раду са владама, министарствима и другим јавним органима у Европи и централној Азији - рекао је Рајчевић, који учествује на конференцији.

Дводневни скуп у Анкари окупио је више од 450 научника, владиних званичника, представника међународних развојних пројеката, приватног сектора и цивилног друштва из Европе и средње Азије, саопштено је из Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Српске.

За Републику Српску је посебно занимљив послијеподневни панел "Очекивања од Гав тека" на којем ће бити ријечи о томе како владе користе технологије да би се суочиле са изазовима у областима које утичу на популацију, као што су негативни демографски и миграциони трендови, здравствена заштита, енергетика, транспорт и управљање отпадом.

- У оквиру билатералних састанака настојаћу да представим компаративне предности Српске у смислу улагања у области информационо-комуникационих технологија, те упознати саговорнике о нашим амбициозним плановима и активностима који су везани не само за дигитализацију управе него и развој нових технологија и којима се те предности могу ефикасно користити, као што су крипто технологије - навео је Рајчевић.

Регионалну конференција о управљању на простору Европе и централне Азије организује Свјетска банка у сарадњи са кабинетом предсједника Турске, Европском комисијом, Владом Велике Британије, УН и Сигмом.

