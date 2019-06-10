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11/06/2019 |  14:43 | Извор: СРНА

У сриједу сунчано и топло, температура до 36 степени

У Републици Српској и ФБиХ у сриједу се очекује сунчано и веома топло, а понегдје и спарно вријеме, уз локално малу облачност и највишу дневну температуру ваздуха до 36 степени Целзијусових.
Врелине - Фото: илустрација
ВрелинеФото: илустрација

Јутро ће бити претежно ведро са температуром од 14 до 20 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умерен вјетар, јужног смјера, а у сјеверној половини земље источног.

Највиша дневна температура износиће од 30 до 36 степени Целзијусових.

Послије подне се очекују локални пљускови и грмљавина, а на сјеверу и сјевероистоку могуће је јаче грмљавинско невријеме праћено јаким ударима вјетра и градом, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.