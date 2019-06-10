У сриједу сунчано и топло, температура до 36 степени

У Републици Српској и ФБиХ у сриједу се очекује сунчано и веома топло, а понегдје и спарно вријеме, уз локално малу облачност и највишу дневну температуру ваздуха до 36 степени Целзијусових.

Јутро ће бити претежно ведро са температуром од 14 до 20 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умерен вјетар, јужног смјера, а у сјеверној половини земље источног.

Највиша дневна температура износиће од 30 до 36 степени Целзијусових.

Послије подне се очекују локални пљускови и грмљавина, а на сјеверу и сјевероистоку могуће је јаче грмљавинско невријеме праћено јаким ударима вјетра и градом, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.