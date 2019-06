Поплаве у Кини: За час нестају читави путеви (ФОТО/ВИДЕО)

Поплаве већ недјељу дана погађају провинцију Гуангси, гдје је 12 особа страдало а више од 570.000 је погођено катастрофом, пренијела је агенција Синхуа.

Вода је рушила куће и нанијела штету усевима.

У сусједној провинцији Гуангдонг је погинуло седам људи, док су кише уништиле путеве и куће.

Flood In Fujian Province,China.We hope no one will hurt. pic.twitter.com/kzaTGlL63b