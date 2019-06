Индијски авион пун путника хитно слетио, а онда је експлодирала гума (ФОТО)

Експлозија се догодила у сриједу ујутро, приликом слијетања на аеродром у Џаипуру, главном граду индијске државе Раџастан.

Извори су локалним медијима рекли да је пилот, по полијетању, имао проблем с једном од двије гуме, са лијеве стране летјелице.

Пилоту је пошло за руком да безбејудно спусти авион, јер је друга гума била исправна, а нико од путника није повријеђен.

A Spice-Jet flight carrying 168 passengers on board had to make an emergency landing at Jaipur Airport after one of it's tyres bursted. pic.twitter.com/iLWIpqxGZE