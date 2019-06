Хаос у Хонгконгу: Демонстранти кренули на парламент, полиција их зауставља (ФОТО/ВИДЕО)

Демонстранти су блокирали улице око зграде парламента и полицију гађају циглама. Има повријеђених.

Екипе Хитне помоћи збрињавају повријеђене, а локални медији јављају да су демонстранти ипак успјели да уђу у један дио парламента те их полиција сада тјера напоље.

У Хонгконгу се данима одржавају протести због увођења новог закона о екстрадицији.

Измјене закона треба да поједноставе процедуру за сваки појединачни случај за одобравање изручења тражених осумњичених другим земљама, укљућујући матичну земљу Кину, Макао и Тајван, поред 20 земаља са којима Хонгконг већ има споразум о екстрадицији.

Гласање о Закону заказано је за 20. јун.

Hong kong right now around the government offices #NoToChinaExtradition #HongKong pic.twitter.com/Rxq7QpbRog