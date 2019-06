Трансфер каријере – Раде Крунић прелази у Милан!

Фудбалер рођен у Фочи, Босна и Херцеговина, каријеру је почео у локалној Сутјесци, а од 2013. године играо је за Доњи Срем.

Љета 2014. године потписао је за Верону, али је полусезону провео у Срему као позајмљен играч.

Имао је проблема са Вероном, уговор му је откупио Борац из Чачка, за који је одиграо 13 утакмице. За њега били су заинтересовани Црвена звезда и Партизан, али 2015. прелази из Борца у Емполи.

BREAKING: Rade Krunic will join Milan for €6M + bonuses, according to @DiMarzio. pic.twitter.com/QBCPbWUGTp