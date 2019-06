Олуја "похарала" дио Њемачке: 20 људи повријеђено (ФОТО)

Осам особа повријеђено је синоћ током прославе вјенчања на отвореном у Бланкезеу у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија.

Најмање 11 особа повријеђено је у Берлину гдје је једно дрво пало на групу људи окупљених на слављу, такође на отвореном.

Thunderstorms continued over parts of Germany yesterday; this shot was taken in Berlin. pic.twitter.com/a3JcCY3xkF