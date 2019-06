Гори танкер у Оманском заливу, спасени морнари (ФОТО)

Нови детаљи о два нафтна танкера погођена у Оманском заливу, од којих један и даље гори. На једном је било 11 Руса, чланова посаде.

Према досадашњим подацима, погођени су танкери компаније Фронтлајн и Кокука курејџес, који је пловио под заставом Панаме. Други медији навели су да је ријеч о танкерима норвешких компанија, док ирански министар спољних послова наводи да су нападнути танкери повезани с аЈапаном.

Да ствар постане занимљивија, напад се догодио у тренутку када је у Техеран дошао јапански премијер Шинзо Абе, због чега је ирански министар спољних послова Џавад Зариф оцијенио да само рећи "сумњиво" није довољно да би се добро описало оно што се јутрос догодило.

Reported attacks on Japan-related tankers occurred while PM @AbeShinzo was meeting with Ayatollah @khamenei_ir for extensive and friendly talks.



Suspicious doesn't begin to describe what likely transpired this morning.



Iran's proposed Regional Dialogue Forum is imperative.