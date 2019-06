Боб Гелдоф први пут у Србији - на Нишвилу!

- Иако је остварио импресивну музичку каријеру и као члан састава Бумтаун Ретс, али и као солиста, Роберт Фредерик Зенон Гелдоф остаће још дуго упамћен као умјетник који је у планетарним размјерама учинио највише за промоцију људских права, скренуо огромну пажњу на милионе угрожених у разним дијеловима свијета и практично као појединац успио да обезбиједи и конкретну помоћ - можда и већу од многих међународних институција и организација којима је хуманитарни рад главна активност - наводе организатори Нишвила.

Гелдоф је рођен је 1951. године у Ирској, а почетком седамдесетих у Канади је радио као музички новинар за чувени магазин Њу Мјузикл Експрес, а по повратку у Ирску 1978. године постаје пјевач састава Бумтаун Ретс који први пут стижу на врх британске листе синглова пјесмом "Rat Trap".

Године 1981. Боб Гелдоф је позван да учествује на концерту за Амнести Интернешнел, што је пресудно утицало на његово даље ангажовање.

Године 1984. велика хуманитарна катастрофа погодила је Етиопију и друге афричке земље, глад и болести однијели су на хиљаде живота, а сцене дјеце која умиру од глади емитоване су широм свијета.

Гелдоф је носилац на дестине почасних доктората многих свјетских универзитета, признања "Човјек мира", највећег француског признања за умјетност "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres", признања "Херој нашег времена" (на основу гласања читалаца магазина New Statesman)... а када је ријеч о музици, можда најзаначајније признање је Brit Award за изузетан допринос музици, које је добио 2005. године. Његова аутобиографија "Is that it" објављена послије Лив Ејд пројекта, одлично је примљена и од ктитике и читалаца, а ушла је и острвску лектиру за средње школе.