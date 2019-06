Помпео: Иран одговоран за напад (ВИДЕО)

Савјет безбједности УН одржаће касније састанак иза затворених врата ради разговора о данашњим нападима на танкере у Оманском заливу.

Вршилац дужности америчког амбасадора у УН Џонатан Коен изјавио је нешто раније да ће питање напада изнијети у Савјету безбједности УН.

- Неприхватљиво је да било која страна напада комерцијалне бродове и данашњи удари у Оманском заливу изазивају велику забринутост - рекао је Коен, преноси агенција Ројтерс.

Два танкера евакуисана су данас у Оманском заливу, након наводних напада на пловила.

Медији су раније јавили да је нафтни танкер у власништву норвешке фирме "Фронтлајн" погођен торпедом у близини обале Уједињених Арапских Емирата, близу града Фуџаирах.

BREAKING: Sec. Pompeo says the US blames Iran for the attacks on 2 tanker ships in the Gulf of Oman today. https://t.co/WzJJ6PwPRj pic.twitter.com/W34CH78hHt