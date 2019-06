Торонто надиграо Голден Стејт, Канада има НБА шампиона! (ВИДЕО)

Торонто је победио и трећу узастопну утакмицу на гостујућем терену у НБА финалу и тиме постао нови НБА шампион. Први пут у историји Канада има шампиона у НБА лиги.

Репторси су морали посљедњим атомима снаге да савладају "хендикепиране" Вориорсе у посљедњем мечу који се одиграо у "Оракл арени".

The 2019 Bill Russell #NBAFinals MVP... Kawhi Leonard of the @Raptors! #WeTheNorth pic.twitter.com/fdb8SbUaFn