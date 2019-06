Навијачи одлучили: Српске кошаркашице најбоље у 21. вијеку

Навијачи су путем Твитера на званичном профилу "EurobasketWomen" могли да гласају за најбоље петорке, а у великом финалу нашле су се Српкиње из 2015. године и Летонке из 2017.

На путу до финала Србија је по гласовима била боља од Русије и Француске, а у борби за титулу најбоље петорке 21. вијека, оне су убједљиво побиједиле противнице.

Од 664 гласача, Српкињамаа је припало 68 одсто гласова, док је за Летонију гласало 32 одсто.

Прије четири године селекција Србије предвођена Марином Маљковић освојила је Европско првенство, а на путу до титуле побиједила је Турску у четвртфиналу, потом у Бјелорусију у полуфиналу, док је у финалу савладала селекцију Француске.

Најбољу петорку су чиниле: Ана Дабовић, Милица Дабовић, Соња Петровић, Данијел Пејџ, Јелена Миловановић.

You have voted @KSSrbije 2015 as the Best #EuroBasketWomen Line-Up of the Centurypic.twitter.com/1KgIyk6pFv