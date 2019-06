Авганистан: Урушила се кула стара 2.000 година

Стара цитадела позната и под именом "Тврђава Газнаин" првобитно је имала 36 кула, али се у протеклих неколико година 14 урушило због вишедецеинских сукоба, јаке кише и немара.

Тврђава је један од више десетина јединствених историјских локација у Авганистану којима је неопходна заштита.

Званичници из Газнија, који је прошле године замало пао у руке талибана након жестоких сукоба, изјавили су да се кула срушила након јаке кише.

"Влада није обраћала пажњу на ову локацију и нису изградили канал да би преусмјерили бујицу. Упозоравали смо их на тешка оштећена на цитадели али нико није дошао у посјету", рекао је један од мјештана Газнија Гулам Саки који живи у непосредној близини куле.

Провинција Газни је стратешки важан центар и налази се на главном ауто-путу између Кабула и јужног дијела Авганистана. У тој провинцији има велики број кулутурних и археолошки важних локација од којих су неке из предисламског периода.

Исламска образовна, научна и кутуролошка организација, чије је сједиште у Мароку, а оформљена је 1981. године уз подршку УНЕСКО, званично је 2013. годину прогласила Газни и њено културно насљеђе азијском пријестоницом исламске културе.

