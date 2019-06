Прва миса у Нотр Даму послије пожара (ФОТО)

Службу за мали број људи одржао је париски надбискуп Мишел Опети у капели која је проглашена сигурним мјестом.

Док је у катедрали било тридесетак људи, углавном свештеника и запослених у цркви, Опети и други носили су из безбједносних разлога грађевинске шљемове.

