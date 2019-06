Хонг Конг поново на ногама (ФОТО/ВИДЕО)

Током протекле седмице више стотина хиљада људи учествовало је на демонстрацијама у Хонг Конгу због спорног нацрта закона.

#HongKong marches against extradition bill, calls for leader Carrie Lam to resign. No one trusts that it has been suspended, faith in government seems very low. pic.twitter.com/Fl1l4n0xcf — Erin Hale (@erinhale) June 16, 2019

Гувернер Хонг Конга Кери Лам саопштила је јуче да су планови за усвајање спорног нацрта закона "суспендовани".

Међутим, лидери протеста захтијевају да се у потпуности одустане од нацрта, а поједини траже и оставку Ламове.

The energy at the march in #HongKong today feels triumphant and defiant. Protestors are unified in their calls. They're demanding Carrie Lam step down, that she withdraws the extradition bill and that police "stop using violence against students." #LockhartRoad pic.twitter.com/vI1RWZK1h6 — Natasha Khan (@natashakhanhk) June 16, 2019

У раним јутарњим часовима, велики број људи се окупио на тргу Викторија у Хонг Конгу.

Демонстранти изражавају забринутост због све већег утицаја Пекинга на Хонг Конг који је некадашња британска колонија али је 1997. године враћен под кинеску администрацију по правилу "једна земља, два система" који граду гарантује одређени степен аутономије.

Администрација је тврдила да ће предложени нацрт закона "затворити рупе" како град не би био уточиште криминалцима након случаја убиства на Тајвану.