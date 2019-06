Швајцарци пали у Новом Саду, Србија на првенству Европе! (ВИДЕО)

Србија је крајем првог дијела игре успјела да сломи противника и поведе.

У наставку, момци селектора Перуничића су повећали предност и повели са 29:25.

Ипак, неколико минута лоше игре искористили су Швајцарци и дошли до изједначења.

У посљедњем минуту срећа је била на страни Србије, која је дошла до побједе пред домаћом публиком у Новом Саду.

Завршни турнир игра се у од 9. до 26. јануара сљедеће године у Норвешкој, Аустрији и Шведској.

Србија: Пушица, Вујић 3, Црноглавац 6, Пешић 1, Радивојевић 8, Н. Илић 1, Мошић, В. Илић 2, Николић 1, Кукић 6, Зеленовић 2, Сретеновић 1, Марсенић 1, Иванишевић, Станковић, Милосављев.

Швајцарска: Портнер, Шмид 6, Мајстер 1, Руин 2, Туновски 6, Свајлен 1, Лир 4, Сидорович 2, Фон Дешванден, Реми 2, Кутел 4, Марош 2, Томинец, Мулеман 1, Бринголф, Новак.

Све репрезентације из региона прошле даље

Рукометне репрезентације свих држава насталих распадом СФР Југославије биће учесници Европског првенства 2020. године.



Хрватска (у групи са Србијом), Сјеверна Македонија и Словенија су без проблема стигле до првих мјеста у својим квалификационим групама, док су остале три селекције имале много више мука да се домогну континенталног такмичења.

Црна Гора је, послије сензационалне побједе над свјетским и олимпијским шампиом Данском, разбила Украјину 27:21 и у директном окршају се изборила за прво мјесто у групи. Тако су Црногорци анулирали бламажу с почетка циклуса када су ремизирали са Фарским Острвима.

Србија и БиХ су до циља дошле послије драма у финишима утакмица последњег кола. Обје селекције су се нашле међу четири најбоље трећепласиране.

Репрезентација БиХ је до првог учешћа на европским првенствима стигла послије изједначујуће побједе на гостовању Чешкој 24:23 поготком Ивана Карачића, такође у посљедњем минуту.

Шампионат Европе ће се одржати од 9. до 26. јануара 2020. године у Аустрији, Норвешкој и Шведској.

WATCH: History is made: @BosniaHandball qualify for their first EHF EURO!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/KB1xIUSmSE