Турска: Погинуло најмање осам миграната (ВИДЕО)

Турска државна новинска агенција "Анадолија" објавила је да су чланови тима обалске страже спасили 31 особу и да је у току потрага за девет несталих лица.

DEVELOPING: At least 31 people rescued and an unconfirmed number dead after boat carrying migrants capsizes in southwest Turkey pic.twitter.com/r6qWfQbhrf