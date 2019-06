Напоље! Изнервирани Трамп изненада прекинуо интервју (ВИДЕО)

Амерички предсједник је био усред објашњавања проблема у вези са својим порезима, када се чуо кашаљ непознатог мушкарца. Изиритирани Трамп је прекинуо разговор и наложио тој особи да смјеста напусти Овални кабинет.

- Он кашље усред мог одговора! То ми се не свиђа. Ако ћете да кашљете, молим вас да напустите просторију! - рекао је предсједник САД.

Касније се испоставило да је особа која је кашљала заправо био шеф Трамповог кабинета Мик Малвејни.

Pres. Trump says he “might” turn over his “financial statement” to Congress.



“I hope they get it, because it’s a fantastic financial statement,” he tells @GStephanopoulos in the Oval Office. https://t.co/8q0FwFD9qt pic.twitter.com/fw1tIc0vxO