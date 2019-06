Српски горостас на одмору: Бобан Марјановић за воланом трактора

Тако се његова супруга Милица похвалила фотографијом на којој се она и Боби са пријатељима возе трактором у селу Мирову подно планине Ртањ, за коју круже легенде да је магична и да на њу долазе, због пирамидалног облика, ванземаљци, преноси Телеграф.

Фотографија је необична јер је очигледно да српски горостас, упркос висини од 221 центиметар, није имао никакав проблем да сједне за волан трактора.

