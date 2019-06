Посљедице глобалног загријавања: Пси вуку санке кроз отопљени Гренланд (ФОТО)

Метеролог Стефан Олсен из данског метеоролошког завода био је на рутинској мисији на сјеверозападу Гренланда, у оквиру које је требало да сакупи метеоролошке инструменте које су поставили његови колеге, када је наишао на озбиљан проблем.

Он није могао да види апаратуру јер је умјесто на очекивани бијели ледени прекривач наишао на огромну количину воде, односно отопљен ледени покров с Гренланда, пише Си-Ен-Ен.

Олсен је снимио тај призор, а његова фотографија, на којој се види како пси који вуку санке стоје до глежња у дубокој свијетлоплавој води, највјеројатније ће бити уврштена међу друге познате фотографије које приказују посљедице глобалног отопљења.

Сезона отапања леда на Гренланду обично траје од јуна до августа, с тим да највише леденог покривача привремено нестане у јулу, када је најтоплије.

Ове године Гренланд је већ почетком јуна изгубио велики дио леда, око 40 одсто укупне масе који се љети топи, преноси Н1.

Научници упозоравају да би ове године могло доћи до рекордног нивоа отапања леда на Гренланду.

Све то утиче на појаву једне од највећих опасности глобалног загријавања - раста нивоа мора.

Ако до тога заиста дође, милиони људи који живе на обалама мораће да се иселе.

Према недавној научној студији, због отапања леда на Гренланду, од 1972. године до данас, глобални ниво мора повећан је за 13,7 милиметара, преноси портал "Индекс".

