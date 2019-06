Додјела МТВ филмских награда: "Осветници" и "Игра престола" освојили највећи број признања

Осветници: Крај игре и Игра престола освојили су највише признања на додјели МТВ филмских награда.

Блокбастер настао на основу Марвеловог стрипа дао нам је и најбољег хероја - Роберт Дауни Џуниор освојио је награду за Ајронмена и највећег зликовца - Џоша Бролина у улози Таноса.

Лејди Гага добила је награду за најбољу улогу у филму Звезда је рођена, док је Елизабет Мос изабрана за најбољу глумачку изведбу у ТВ серији за улогу у Слушкињиној причи.

Од 2017. године, категорије за награде нису подијељене по полу.

Филм Осветници: Крај игре постигао је невjероватан комерцијални успjех и тренутно се налази иза Аватара на листи филмова који су остварили највећу зараду.

Ентони Русо, који је режирао овај филм с братом Џоом, примио је награду за најбољи филм. У конкуренцији су били филмови BlacKkKlansman, Спајдермен: Нови свијет, Свим момцима које сам вољела и Ми.

- Могуће је снимити овакав филм зато што смо се ослањали на сјајна дјела настала раније, чији су творци невјероватно талентовани умјетници у посљедњих неколико генерација. Све до самих почетака које је осмислио невјероватни Стен Ли - рекао је Русо.

Иако су критике посљедње сезоне Игра престола биле подијељене, ова серије је однијела неколико награда.

Глумац Двејн Џонсон присјетио се почетака каријере када му је уручена "генерацијска" награда, што је МТВ еквивалент награде за животно дјело.

Некадашњи рвач, који је постао глумац, имао је прву главну улогу у филму Краљ шкорпиона из 2002, а изјавио је да кад је стигао у Холивуд, филмска индустрија није знала шта да ради с њим".

Глумац и отац троје дјеце попео се на бину уз музику пјесме We Will Rock You групе Квин.

Сандра Булок освојила је награду за изведбу која нас је највише уплашила за улогу у хорор филму "Кућица за птице" на платформи Нетфликс.

У овом филму Булок покушава да заштити децу од монструма, чији поглед чини да људи полуде.

Овај филм, објављен 21. децембра на платформи Нетфликс имао је 45 милиона прегледа у првој недељи приказивања и тренутно је најгледанији филм на том сервису.

Приликом примања награде, глумица је рекла како је снимила овај филм због своје дјеце, како би им показала шта би све урадила за њих.

- Рекла сам им 'овај филм је мама снимила због вас, али нећете моћи да га видите док не напуните 21 годину - изјавила је Булок.

Извор: Б92/BBC News на српском